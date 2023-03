Il libro su Panfilo gatto archeologo che scopre il viadotto romano nella Rieti Sotterranea fa il giro del mondo

RIETI - Panfilo gatto archeologo, il libro che racconta le avventure di un felino curioso e di pelo rossiccio, che scopre il viadotto romano nella Rieti Sotterranea fa il giro del mondo. Tradotto nelle lingue: inglese, tedesco, olandese, russo, francese e portoghese, arriva oggi nelle librerie anche in lingua spagnola, tradotto dalla reatina Giulia Marchili.

La favola illustrata per bambini di Rita Giovannelli, adottata come libro di lettura da molte scuole di Rieti e non solo, è corredata come le precedenti, da illustrazioni di Lucia Ricciardi. Pagina dopo pagina, i più piccoli scoprono luoghi pieni di insidie ma hanno anche l’opportunità di fare sorprendenti scoperte e conoscere la storia di Rieti.

«Ricevo richieste del volume da varie parti del mondo- ha dichiarato l’autrice- cosa che mi ha spinto a realizzare, in tiratura ridotta, edizioni in diverse lingue, consapevole che il mio lavoro, possa contribuire a far conoscere il grande passato della città di Rieti e la magia di Rieti Sotterranea».