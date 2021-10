Npc ok al debutto, Cattani: «E' andata bene. Affrontavamo una squadra rognosa su un campo difficile»

Sabato 2 Ottobre 2021, 20:49

RIETI - «E' andata bene, anche se la potevamo chiudere molto prima». Con la voce ancora da recuperare per le emozioni degli ultimi secondi, Giuseppe Cattani apre così il suo commento all'esordio vincente della sua Npc Rieti contro la Luiss Roma. Una gara tutt'altro che facile e scontata.

«Eravamo sopra di 10 punti - spiega Cattani - e a quel punto, anziché chiuderla, abbiamo sbagliato troppo. Va detto che abbiamo impattato male l'incontro, andando sotto e facendo fare agli avversari 30 punti al primo quarto. Abbiamo reagito bene e poi abbiamo giocato come sappiamo noi: grintosi e aggressivi. La serie B è così, lo avevo dimenticato ma ho ricordato subito come vanno le partite in questa serie. Quello della Luiss Roma era un campo ostico e difficile e l'importante era portarla a casa, perché vincere fuori casa in queste condizioni è importante. Loro sono una squadra rognosa, lo sapevamo e per questo temevamo questa partita. Ringraziamo i tanti che sono venuti qui a sostenerci, a partire dai nostri tifosi, il gruppo di Palestrina e tutti gli altri amici che sono stati con noi a Roma».