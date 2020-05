RIETI - «La tematica relativa al personale in forza ai comuni al post sisma è un nodo cruciale da risolvere per mantenere la continuità amministrativa degli atti e favorire la formazione di personale valido e con esperienza», afferma in una nota il sindaco di Cittareale Francesco Nelli.

«Per questo motivo mi sento di sostenere con forza la proposta del Commissario Straordinario al Sisma 2016, Giovanni Legnini, di prorogare i contratti in essere e quelli che eventualmente verranno, per tutta la durata della struttura commissariale - prosegue Nelli - Si tratta non solo di una proposta sensata ma anche di qualità e tesa a favorire la macchina pubblica. È già successo che molti bravi professionisti abbiano lasciato il loro incarico attuale per altri più stabili in altre amministrazioni. Questo causa la perdita di personale che si era formato e qualificato sulle tematiche del sisma ed obbliga i comuni, spesso, a ripartire da zero con la formazione».

«Sono convinto - conclude Nelli - che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il Governo, prenderanno in seria considerazione questo provvedimento che costituirebbe un altro passo avanti ed un grande aiuto per i comuni del cratere».

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA