RIETI - Che costi possono avere i ritardi della ricostruzione post terremoto? Incalcolabili, perché quel maledetto 24 agosto 2016 - oltre al dolore indimenticabile per la perdita di vite umane - non ha sgretolato solo case ed edifici ma in questi tre anni ha disgregato intere comunità che oggi rischiano di pagare un prezzo sociale altissimo. C’è però un dato che può essere significativo e sul quale ora sono in diversi a cominciare a riflettere. In questi tre anni - secondo quanto riferisce l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio - sono stati pagati 24,5 milioni di euro per i contributi di autonoma sistemazione, i Cas, ovvero quelli che percepiscono persone e famiglie che hanno perso la propria abitazione e per scelta o per insufficienza dei Sae hanno lasciato i comuni del cratere. Dopo Unindustria e Regione Lazio ora anche molti sindaci dei comuni del cratere sollecitano la necessità di sospendere il Cas che viene visto come disincentivo alla ricostruzione privata, ferma al 4%, e quindi al ripopolamento dei paesi interessati.