RIETI - Il comitato istituzionale composto dai sindaci e dalla Regione Lazio ha individuato i comuni più colpiti dal sisma: si tratta di un provvedimento richiesto dal Commissario alla Ricostruzione Legnini, per andare a definire i programmi straordinari di ricostruzione previsti dall’articolo 3 bis della legge n.156 del 2019.

I comuni proposti sono Accumoli e Amatrice, oltre a: Borbona, Cittareale, Posta e Leonessa. Ora ovviamente, si attende il recepimento della proposta da parte del Commissario, che sta spingendo sull’acceleratore per dare seguito a questa norma che permetterebbe in questi comuni la ricostruzione sia pubblica che privata in deroga, entro i limiti della norma.

