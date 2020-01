Ultimo aggiornamento: 19:36

RIETI - Presieduta dal Prefetto Giuseppina Reggiani e alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 Piero Farabollini e del Direttore della Struttura di Missione Antimafia Sisma Prefetto Carmine Valente, si è tenuta oggi in Prefettura una riunione allargata del Gruppo Provinciale Interforze alla quale hanno partecipato i dirigenti della Struttura di Missione, i vertici delle locali Forze di Polizia e i componenti del Gruppo Interforze.Il Prefetto Reggiani ha aperto la riunione con un focus sulla situazione attuale dell’attività di ricostruzione post-sisma. In particolare, ha evidenziato tutte le iniziative adottate dalla Prefettura al fine di prevenire infiltrazioni criminali negli appalti per la ricostruzione.Il Commissario Farabollini nel corso del suo intervento ha assicurato la massima attenzione all’operatività, a pieno regime, della piattaforma informatica condivisa, attualmente in fase sperimentale, che permette una efficace azione in chiave preventiva e di contrasto del sistema dei controlli legati alla ricostruzione, volti a garantire l’assoluto rispetto della legalità e della trasparenza, nella governance del processo di riparazione del patrimonio edilizio, culturale infrastrutturale e della riattivazione dei circuiti produttivi locali.Tale sperimentazione, che riguarda al momento la Prefettura di Macerata, sarà estesa anche alla Prefettura di Rieti.Il Direttore della Struttura di Missione, Prefetto Valente, ha posto l’accento sul sistema rafforzato di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, segnatamente per ciò che attiene alle verifiche per il rilascio delle informazioni antimafia, indispensabili per l’affidamento e l’esame dei contratti pubblici e privati che usufruiscono di contributi pubblici.Inoltre, ha evidenziato che la Struttura, sin dal suo insediamento, svolge una capillare azione di monitoraggio ed impulso, in piena sinergia con le Prefetture delle quattro Regioni dell’area del sisma ed i rispettivi Gruppi Provinciali Interforze.Particolare rilievo è stato dato ai controlli realizzati dal Gruppo Provinciale Interforze presso i cantieri della ricostruzione, anche sotto il profilo della sicurezza del lavoro e della regolarità dei relativi contratti.È stata evidenziata, infine, la necessità di continuare a monitorare, con la massima attenzione, le attività connesse alla ricostruzione, per prevenire e contrastare le eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione delle opere e per il rispetto e la corretta applicazione dei contratti di settore, a tutela della legalità e della sicurezza dei lavoratori dei cantieri.