RIETI - Via libera al Contratto istituzionale di sviluppo per il centro Italia. La commissione Bilancio della Camera, presieduta dal deputato reatino Fabio Melilli, ha approvato con il consenso unanime dei gruppi, un emendamento alla Legge di Bilancio che istituisce il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) - sisma centro Italia. Come base di partenza, destinati 100 milioni di euro in favore delle aree colpite dal sisma del 2016. Soddisfatto il deputato reatino del M5s, Gabriele Lorenzoni: «Questo strumento consentirà un’accelerazione importante sulle progettazioni strategiche per la ripresa economica e la valorizzazione dei nostri territori - dichiarano i deputati del M5s Lorenzoni e Terzoni, i senatori Coltorti, Fede, Di Girolamo, Pavanelli e il vicepresidente del Parlamento europeo, Castaldo. - Come Movimento 5 stelle avevamo annunciato già un anno fa l’intenzione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di convergere verso questo strumento e la straordinaria portata dell’iniziativa che ora si sta concretizzando, grazie alla volontà del Parlamento e del Governo. Gli ambiti di impiego delle risorse sono molteplici e riguardano il potenziamento delle infrastrutture, lo sviluppo e la valorizzazione del turismo e dell’ambiente, il sostegno all’occupazione e all’inclusione sociale».

La gestione

Il Contratto istituzionale di sviluppo prevede «la gestione operativa da parte di Invitalia come centrale di committenza e stazione appaltante e rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi nei settori ad alto contenuto innovativo e tecnologico, ad esempio agli investimenti nella digitalizzazione o alla nuova filiera dell’idrogeno». Ma con sostegni di questo tipo sono state realizzate anche infrastrutture e quindi si aprono nuovi scenari per tutto l’appennino centrale. Il comma 3-ter stabilisce anche che «il commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata». Un ulteriore passaggio che dimostra l’importanza del provvedimento adottato.

