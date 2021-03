Anci, Sinibaldi: «Su ricostruzione Amatrice, a parole Legnini seguano fatti»

RIETI - «Dopo le parole del Commissario alla Ricostruzione Legnini, sulla possibilità che i cantieri per la ricostruzione del centro storico di Amatrice partano entro questo mese, mi auguro davvero che questa sia la volta buona.

E’ importante dare un segnale alle popolazioni di questi territori che troppo e per troppo tempo hanno aspettato un segnale concreto dal Governo e dalla struttura commissariale. Far partire i cantieri privati sarebbe un passo importantissimo e decisivo per la rinascita di quelle zone che rischiano di morire e che solo grazie all’immensa forza dei cittadini continuano a vivere seppur con enormi difficoltà logistiche, economiche, culturali e sociali. L'adozione del Programma straordinario del progetto di ricostruzione e il varo di un'ordinanza speciale per Amatrice, potrebbe essere la luce in fondo al tunnel».

Così il Vicepresidente di Anci Lazio con Delega al Sisma, Daniele Sinibaldi in risposto alle parole del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione per il terremoto in centro Italia, Giovanni Legnini, in un Forum Ansa.

