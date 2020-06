Fc Rieti, il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso, ora il club si rivolgerà al Tar del Lazio

RIETI - Rieti, ricorso respinto. Dopo due ore di audizioni ed altrettante di camera di consiglio, il Collegio di Garanzia del Coni, poco fa, venerdì 19 giugno, ha rigettato in toto le motivazioni addotte dall'avvocato Antonio Schilirò contro la retrocessione d'ufficio decisa lo scorso 8 giugno dal Consiglio Federale. Nella stessa condizione del Rieti anche tutte le altre società che si erano rivolte al Collegio di Garanzia per far valere le proprie ragioni: Gozzano, Rimini, Olbia, Fano e Picerno. Entro lunedì l'avvocato Schilirò potrà visionare le motivazioni avanzate dalla commissione presieduta da Franco Frattini per poi presentare un secondo ricorso, stavolta al Tar del Lazio, entro sette giorni dal momento che verrà depositata la sentenza.

