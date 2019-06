© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una lunga festa allʼIstituto Comprensivo “Angelo Maria Ricci” per salutare la fine dellʼ anno scolastico. Successo per lo spettacolo dell’ultimo giorno della Scuola Secondaria di Primo grado, con applausi e complimenti da parte della dirigente Paola Testa e dei docenti tutti.Tante le performance presentate, dai balletti alle esibizioni strumentali, corali e individuali coinvolgenti e di forte impatto emotivo. Si è cercato di fondere in un unico spettacolo le arti della musica con la danza e la recitazione, evidenziando l’ampio valore formativo ed artistico delle stesse, intese come linguaggi capaci di una forza educativa universale in grado di accrescere le potenzialità creative ed espressive dei ragazzi. Ha aperto la manifestazione la sfilata di abiti realizzati con materiale di riciclo nell’ambito del laboratorio di “Ecomoda” che, novità di quest’anno, ha ampliato l’offerta delle proposte integrative rivolte agli alunni delle classi seconde e terze.L’attività ha mirato a valorizzare l’aspetto ecologico del progetto e a potenziare nei ragazzi una consapevolezza maggiore della necessità del rispetto del nostro ambiente di vita e delle sue ricchezze, considerando i potenziali rifiuti e i materiali di recupero o in disuso non solo come una vera risorsa ma come qualcosa di diversamente utile, divertente, originale ed unico.Grazie al divertente laboratorio di scambio di idee e tecniche di riciclo, utilizzando ogni genere di stoffa, lana, indumenti, carta, cartone, più in generale oggetti e materiali di plastica, è stato realizzato ogni sorta di oggetto, accessorio, indumento da indossare in una “nuova veste”.Ottima opportunità per stimolare la creatività e far riscoprire il piacere di “ridare vita” con le proprie mani e assemblare con la propria fantasia elementi di vario genere, in una società del consumo sfrenato, del preconfezionato, dell’usa e getta, che ha perso di vista la vera utilità del bene, inteso solo come conferma del proprio benessere economico e del prestigio individuale.