© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, 14 marzo, sarà celebrato il Pigreco day, la giornata della festa della matematica più famosa al mondo. Si tratta di un grande gioco on line creato da redooc.com in collaborazione col Miur per avvicinare gli studenti di ogni ordine e grado alla matematica ed a tutte le discipline scientifiche. I giovani “Pitagora” potranno svolgere gli esercizi caricati in piattaforma durante l’arco di tutte le 24 ore del giorno stabilito, accumulando punti per arrivare primi.Quest’anno anche l’I.C. “Angelo Maria Ricci” di Rieti, con la scuola secondaria di I grado, ha voluto partecipare all’iniziativa per la curiosità di esplorare il sistema proposto e per far mettere in gioco gli studenti. Questi ultimi parteciperanno per due ore per team allo svolgimento degli esercizi inseriti in piattaforma nell’ottica di un avvicinamento alla matematica basato sulla gara e sul divertimento. I numeri per “giocare con i numeri” ci sono tutti!