RIETI - Domani, lunedì 21 gennaio, alle 17 la scuola secondaria di primo grado Angelo Maria Ricci apre le sue porte per l’open day. Protagonisti insegnanti, alunni e genitori delle future classi prime.«Sarà una occasione da non perdere – spiegano dalla scuola - per conoscere l’offerta formativa proposta ai ragazzi che iniziano un impegnativo percorso di studi. A partire dal prossimo anno ci sarà poi una novità importante che proietterà la Ricci direttamente nel futuro. La tecnologia digitale sarà infatti completamente al servizio dei ragazzi. L’ aula Magna della scuola di via XXIII settembre si trasformerà in un grande laboratorio virtuale dove i ragazzi si misureranno con la realtà aumentata, useranno pc di ultima generazione, stampanti e telecamere 3d, lavoreranno su tavoli interattivi e potranno usufruire di kit di robotica educativa. Tutto al servizio della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento».Il progetto è finanziato dal Miur: la scuola, capitanata dalla dirigente Paola Testa, ha vinto un’importante bando di concorso piazzandosi al 161° posto su un totale di più di mille scuole, grazie all’ impegno del docente Dante Serani che ha curato il progetto.