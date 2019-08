© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà la professoressa Paola Testa a prendere la reggenza provvisoria dell'istituto Coomprensivo "Alda Merini", dopo l'uscita di scena della professoressa Anna Maria Temperanza che lascia per raggiunti limiti d'età.Per la Testa, che attualmente ricopre lo stesso ruolo presso la scuola media A. M. Ricci, si tratta di un ritorno al passato, essendo già stata dirigente scolastico di quell'Istituto Comprensivo (dal 2013 al 2016) prima della nomina della Temperanza.«Gli incarichi di reggenza - dichiara la professoressa Testa - sono attribuiti dal Direttore Ufficio Scolastico Regionale e valgono per l'intero anno scolastico, ossia fino al 31 agosto 2020. Nel triennio 2013/2016, da dirigente titolare dell'allora I.C. Villa Reatina, ho instaurato ottimi rapporti non solo professionali ma anche personali con la maggior parte dei docenti e con tutto il personale Ata. RIcevere le loro telefonate, immediatamente dopo quella della mia cara collega, Prof.ssa Temperanza, per chiedermi di dare la disponibilità ad assumere nuovamente la dirigenza dell'Istituto è stato un forte segnale di riconferma della sincerità e solidità dei rapporti costruiti allora, come della reciproca stima sul piano professionale, sugellata dalle numerose occasioni di confronto e collaborazione tra dirigenti. Sarà per me un anno pesante - prosegue la professoressa Testa - considerando che sono anche la dirigente di un altro grande Istituto Comprensivo della città, l'Angelo Maria Ricci, ma ho due ottime squadre di collaboratori che mi supporteranno, quindi sono certa che sarà un anno proficuo per entrambe le realtà scolastiche. Potrebbe essere anche l'occasione per sperimentare iniziative comuni tra i due istituti, mi piacerebbe molto. Del resto, la scuola cresce aprendosi al territorio e chi può confermarlo meglio dell integrazione di queste due grandi realtà scolastiche?! Questo mio ritorno, seppur temporaneo, non può far altro che gratificarmi. Sono certa della disponibilita e sincera collaborazione, oltre che del personale, anche e soprattutto degli alunni e delle rispettive famiglie, sia dell'Alda Merini,che dell'A.M. Ricci».