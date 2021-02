Debutto vincente sulla panchina del Rimini per il presidente onorario dell'Asd Forano Adriàn Ricchiuti

RIETI - Il presidente onorario della asd Forano calcio, Adriàn Ricchiuti, è il nuovo allenatore del Rimini. Ad annunciare la notizia in Sabina la dirigenza del Forano Calcio che ha inviato a Ricchiuti il più caloroso degli “in bocca al lupo” per l’avventura appena intrapresa.

Asd Forano Calcio

«Il nostro presidente onorario – scrive sui social l’asd Forano- è diventato il nuovo allenatore del Rimini ....grande Adrian l'asd Forano è tutta con te». Il Rimini che milita in serie D nel giorne D, ha affidato all'argentino Adrian Ricchiuti il ruolo di allenatore della prima squadra per cercare di risollevarne le sorti. Attualmente è a metà classifica. Per il "Chico" Ricchiuti si tratta del primo impiego da tecnico di prima squadra e subentra al dimisionario Mastronicola. I due sono stati ex compagni di squadra proprio nel Rimini.

Esordio con successo

E la prima di Adrian Ricchiuti in panchina, domenica scorsa, è andata come meglio non si poteva, con 3 punti d'oro per la classifica conquistati contro Progresso. Domenica il Rimini di nuovo in campo per cercare di dare continuità a quanto di buono fatto vedere il giorno dell’esordio in panchina di Ricchiuti. E da Forano dove per Adrian tutto ebbe inizio da ragazzo, appena arrivato in Sabina con la famiglia, sono arrivati i complimenti. Il Forano fu infatti la sua prima squadra di calcio. Originario di Lanús come Maradona, Ricchiuti iniziò a calciare il pallone proprio da Forano dove si trasferì da ragazzino con la famiglia (il papà Gino e la mamma Norma risiedono ancora lì): il tempo di vincere il campionato Allievi e la coppa regionale e poi Ternana, 4 anni di seria A col Catania insieme al Papu Gomez e Maxi Lopez, la B col Genoa e il Rimini da capitano, dove realizzo all’esordio contro la Juventus (retrocessa per i fatti di Calciopoli).

Il legame con la Sabina, Adriàn Ricchiuti, dove risiede la famiglia non lo ha mai interrotto al punto che la squadra di calcio del paese, l’Asd “Forano calcio 2020”, una volta che si è costituita e iscritta alla terza categoria lo ha nominato Presidente onorario, incarico immediatamente accettato con entusiasmo e con l’impegno, appena gli sarà possibile ed il campionato avrà inizio, di venire a salutare i ragazzi.

