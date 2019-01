© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Teatro Flavio applaude l’attore e doppiatore Riccardo Mei, padrone della scena per tutta la giornata di ieri. Successo per l’iniziativa “Castelfranco di Rieti: L’Ultimo Baluardo” promossa da Copagri e dal Comune di Rieti, che ieri ha posto l’accento su diverse tematiche legate all’ambiente e alla valorizzazione del territorio, tra musica, arte e teatro. Giornata ricca di eventi al Vespasiano, che fin dalla mattinata ha ospitato centinaia di alunni da diversi istituti reatini, che hanno partecipato allo spettacolo di Riccardo Mei.Mattinata dedicata al nostro territorio, in particolare a Castelfranco, di cui è stato riscoperto il valore storico. Fondata nel 1376, la frazione reatina era infatti “l’Ultimo Baluardo” di difesa per lo Stato Pontificio, contro il Regno di Napoli. Interessante anche il monologo , scritto ed interpretato da Mei, “Il Suolo Sono Io” che ha sottolineato la necessità di tutelare l’ambiente ed il paesaggio.Nel pomeriggio Mei ha vestito i panni di Leonardo Da Vinci, interpretandone diversi brani dal suo diario segreto, parentesi interessante ed affascinante che ha anticipato la presentazione del libro “Le Infinite Ragioni – Diario segreto di Leonardo Da Vinci” di Giuseppe Bresciani. Anche i prodotti locali hanno calcato il teatro, con la cantina “Le Macchie” che ha esposto, tra gli altri, il vino “L’ultimo Baluardo”.Apprezzatissimo il monologo “Mangiami” dell’attrice Anna Piscopo, che ha impersonato una ragazza in età adolescenziale, esplicitandone i drammi interiori.Serata in musica con Mei accompagnato dalla Young Jazz Ensemble per omaggiare Frank Sinatra. Una carrellata di brani intramontabili come “You Are The Sunshine Of My Life”, Fly Me To The Moon”, My Way” sono stati egregiamente reinterpretati dalla giovanissima orchestra, diretta dal Maestro Corvini, e dalla voce di Mei, da sempre appassionato di musica.“Quello di Rieti è un territorio importante, ricco di prodotti di qualità – ha affermato Mei – L’obiettivo che va perseguito dappertutto in Italia è valorizzare i nostri territori, ricchi di specialità gastronomiche e culinarie, come fanno negli altri Paesi”. L’attore ha anche sottolineato la necessità di conoscere e riscoprire la storia dei nostri borghi, senza dimenticarne l’infinita cultura e le straordinarie bellezze. “Sono sempre stato impegnato sul piano ambientale – ha detto Mei a proposito del monologo “Il Suolo Sono Io” – Se il suolo è danneggiato, inquinato dalle coltivazioni eccessive e dal cemento, rischiamo di rovinare questo nostro patrimonio”. Si chiude così una giornata che ha riscosso un certo successo, toccando tematiche senz’altro interessanti e di cui è necessario parlare.