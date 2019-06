RIETI - Potrebbe arrivare oggi la parola fine alla presidenza del Rieti, con successi, di Riccardo Curci.

Oggi il presidente vede due imprenditori a Roma: l'obiettivo è la cessione del cento per cento delle quote.

Quale sia la soluzione va trovata a breve: lunedì 24 giugno, alle 19, scade il termien per l'iscrizione in serie C, con relative quote da versare.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 20 GIUGNO



© RIPRODUZIONE RISERVATA