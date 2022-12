I genitori di Riccardo Blasi ringraziano la Npc che lo ha ricordato prima della gara con Torino

RIETI - I genitori di Riccardo Blasi, il ventiquattrenne trovato morto settimana scorsa a Terminillo, ringraziano tramite una nota la società della Npc Rieti che prima della gara casalinga di ieri contro Torino ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di loro figlio, ex giocatore delle giovanili amaranto celesti, della squadra di Serie C della Npc e aggregato a quella di Serie A2 negli anni passati.

Il ringraziamento

“In questi momenti di grande tristezza e dolore per la scomparsa del nostro figlio Riccardo si sono susseguiti attestati di stima, vicinanza e affetto che ci stanno dando un grande aiuto per provare a trasformare le lacrime in pensieri positivi. Il nostro dolore non si allevierà facilmente e sicuramente le ferite vive che oggi ci fanno male non si rimargineranno. È vero però che sentire uno smisurato affetto nei nostri confronti e soprattutto nei confronti di Riccardo da parte di tantissima gente non può farci che piacere perché significa che in tanti hanno capito davvero chi era Riccardo e cosa rappresentasse questo ragazzo dolce, onesto, generoso e gentile. A tale riguardo vorremmo esprimere immensa gratitudine alla società Npc Rieti per aver onorato la memoria di Riccardo dedicandogli un minuto di raccoglimento prima della partita di mercoledì contro Torino al PalaSojourner, lo stesso palazzetto dove Riccardo “si è fatto grande” come persona e come cestista dalla trafila delle giovanili fino alla serie C e alla serie A2 come aggregato alla prima squadra. Un ringraziamento doveroso va dunque al presidente Giuseppe Cattani, all’intero staff societario, ai suoi ex compagni di squadra, a tutti i tifosi e alle persone che lo hanno conosciuto, apprezzato e condiviso con lui i momenti più belli nello sport che ha sempre amato. Una menzione particolare va a tutti gli allenatori e i dirigenti di Riccardo che nel suo percorso da giocatore lo hanno aiutato a crescere e sempre supportato. La presenza di tutti al funerale a San Giovanni Reatino sono la piena testimonianza del grande amore che tutti voi avete sempre avuto per Riccardo, il quale siamo sicuri da lassù vi sta ringraziando”.

Gianni Blasi – Francesca Romana Scarinci