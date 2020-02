Escursione al Revotano

Passeggiata alle Gole del Farfa

RIETI - Escursioni in Sabina nel weekend a cura dell’associazione Sabina in Trekking.Sabato per la terza settimana consecutiva partendo da Roccantica si esplora una delle più belle doline carsiche dell’Appennino centrale, il Revotano, dove c’è la possibilità non solo di ammirarla dall’alto della sua cresta ma anche scendendo per quasi 150 metri nel suo particolare interno, dove con il suo microclima si possono ammirare alberi particolari, interamente coperti di verde e folto muschio (nella foto). Immancabile il caratteristico pranzo al seguito dove si degusteranno polenta alla brace e prodotti tipici.Domenica invece classica escursione in Sabina alle Gole del Farfa, alla scoperta di questa area protetta, monumento naturale del Lazio, costeggiando dal basso e dall’alto il canyon del fiume. Per i più temerari (per chi vorrà farlo) ci sarà la possibilità di completare il tratto finale sulla “ferratina”, sentiero a picco sul torrente con cavi d’acciaio, dove in sicurezza, con l’aiuto di imbracatura e longe, si costeggeranno le Gole. Anche in questo caso degustazioni con grigliata (sia carni che per vegetariani) rigorosamente alla brace, con la legna del bosco. Iscrizioni e info: 327/9308192.