“Restate Insieme” a Greccio col duo “The Natural Curly Hair”

Mercoledì 18 Agosto 2021, 11:32

RIETI - «Mi auguro sia un ulteriore passo verso la ripresa e la normalità della nostra vita - dichiara Fiorenzo Marchetti Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Greccio - La pandemia lo scorso anno, ha costretto ad annullare molti eventi. Quest’anno, pur sempre nel rispetto delle norme anti-contagio, ci stiamo riappropriando di luoghi suggestivi e di brindare alle nostre vite. E allora...Restate Insieme a Greccio! Un invito a fermarsi per godere di momenti musicali e sapori riempiendo di piacere occhi, cuore e palato».



Gli artisti della serata

Il duo "The Natural Curly Hair", con Pamela Chantal alla voce e Leonardo Anselmi alla chitarra elettrica, nasce nel 2021 tra le mura delle splendida Villa Battistini di Contigliano, sede del Conservatorio Santa Cecilia. La comune passione per lo studio della musica jazz ed in particolare per l'era swing dei primi anni '30 e quella bebop degli anni immediatamente successivi, li porta a scegliere e riarrangiare un repertorio tratto dalla tradizione jazzistica, contaminandola con pezzi soul della musica più recente. Il progetto, nato in tempi di clausura pandemica, debutterà proprio nella caratteristica piazza di Greccio.



Il soul e tutte le derivazioni della black music vissute e interpretate da Stefano Borgia, chitarrista fingerstyle, e Laura Desideri, cantante sperimentale cresciuta nell'ambito dell'improvvisazione spiritual gospel e attiva nella blues contemporanea.



Tommaso Tozzi, cantautore e compositore, con l'ironia e i continui strappi dinamici dei suoi brani, racconta le insicurezze e le ipocrisie della sua generazione. Il cantautore di Greccio, ha firmato anche la colonna sonora del film documentario "Corpi liberi".

«Restate Insieme a Greccio - conclude l'assessore Marchetti - Abbiamo davvero tutti bisogno di benessere e distrazione».