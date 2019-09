© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Esce mercoledì 25 settembre il libro “I giovani e la memoria. Gli episodi della Resistenza a Rieti e in provincia raccontati dagli studenti reatini”, a cura di Giuseppe Manzo e pubblicato da Funambolo edizioni per la collana Reate.«La memoria batte nel cuore del futuro, è il patrimonio sul quale costruire il futuro dei nostri figli». È quanto hanno sostenuto i rappresentanti reatini di CGIL e ANPI durante una celebrazione del Giorno della Memoria al Campo di Farfa.Con questo spirito, con la sede reatina dell’Ufficio Scolastico Regionale, fu condiviso nel 2018 il progetto di un concorso, con assegnazione di borse di studio, che aveva per tema la rievocazione storica degli episodi della Resistenza nel territorio reatino.Il Concorso nacque con l’obiettivo di favorire negli studenti il recupero della memoria delle leggi razziali e della lotta per la liberazione. Il successo della prima edizione convinse gli organizzatori a fissare l’esperienza in un libro, per divulgare i contenuti dei lavori realizzati e raccontare al tempo stesso il contesto storico nel quale le vicende narrate si inserivano. Lo scopo era anche quello di realizzare uno strumento agevole di lettura, destinato agli studenti e a coloro che non hanno ancora conoscenza dei fatti avvenuti nel territorio reatino.«Il libro è il frutto di un racconto corale degli organizzatori del concorso e dei componenti della Commissione che ha esaminato i lavori degli studenti. – sostiene Manzo, curatore dell’opera - Gli studenti hanno lavorato con impegno e serietà, restituendoci con rispetto la memoria dei fatti storici e delle vicende umane dei terribili mesi vissuti dai cittadini reatini dal settembre 1943 al giugno 1944. Ciò ha reso ancor più straordinario il risultato del loro lavoro, svolto sotto la guida degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. A tutti loro va l’applauso e il ringraziamento degli organizzatori del concorso per la qualità delle opere presentate, tutte caratterizzate da originalità della narrazione, coinvolgimento emotivo e grande sensibilità.»Il libro affronta infatti il tema del dovere della memoria attraverso le testimonianze degli ultimi superstiti della Shoah e racconta il sacrificio della popolazione e l’eroismo dei partigiani che furono riconosciuti nel 2005 con il conferimento alla provincia di Rieti di una Medaglia d’argento al merito civile. In particolare, si narra la storia di una giovane donna di origini reatine, Cleonice Tomassetti, che venne arrestata e fucilata nel giugno del 1944 a Verbania, sul lago Maggiore. Il libro è dedicato alla sua memoria.Giuseppe Manzo, impegnato nella promozione del territorio reatino e nel recupero della memoria storica, ha avuto il compito di raccogliere in questo testo la bellissima esperienza della prima edizione del concorso. Il ricavato della vendita di questo libro permetterà la costituzione di un fondo per le borse di studio a favore degli studenti che saranno premiati nelle prossime edizioni del concorso.Il libro “I giovani e la memoria” è disponibile dal 25 settembre nelle migliori librerie, sul sito www.funamboloedizioni.com e negli store online. Inoltre, il libro sarà disponibile nei formati per non vedenti e ipovedenti, in collaborazione con l’Unione Ciechi di Rieti. Infine, lo stesso libro permetterà ai lettori di visionare i filmati realizzati dagli studenti vincitori della borsa di studio.