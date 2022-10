Reset: il presidente del consiglio comunale Valentini e l’assessore Chiarinelli incontrano i lavoratori in sciopero

RIETI - Il Presidente del Consiglio comunale, Claudio Valentini, e l’assessore allo sviluppo economico, Claudia Chiarinelli, hanno raggiunto, questa mattina, i lavoratori dell’azienda reatina Reset che in data odierna hanno avviato uno sciopero lamentando il mancato pagamento di alcune mensilità e l’assenza di informazioni circa future strategie aziendali.

I due rappresentanti del Comune di Rieti hanno ascoltato le rimostranze dei lavoratori, ribadendo vicinanza per le difficoltà espresse, e hanno assicurato l’impegno dell’Ente e del Sindaco Daniele Sinibaldi, per quanto di competenza, ad interloquire con i vertici dell’azienda e con l’assessorato al lavoro della Regione Lazio per approfondire la situazione.