Reset, da Rieti a Israele nuove opportunità di sviluppo internazionale

RIETI - Nuove opportunità di sviluppo internazionale per Reset, azienda cleantech attiva nel settore dell'economia circolare e delle fonti rinnovabili di energia e titolare di due brevetti industriali. Lo scorso 24 gennaio 2023, presso lo stabilimento produttivo di Rieti, il management di Reset ha ricevuto una rappresentanza della municipalità di Tamar, importante distretto regionale di Israele situato ai margini sud e ovest del Mar Morto, lungo la valle dell'Arava. Tamar effettuerà per prima in Israele importanti investimenti nell’ambito della sostenibilità, dell’economia circolare e del recupero energetico da biomasse di scarto.

Grazie anche al supporto di Beyond-H, partner israeliano di Reset presente all'incontro, l'impresa reatina è stata selezionata come fornitrice di una soluzione tecnologica di gassificazione calibrata non solo sulle specifiche biomasse prodotte localmente, ma anche sulle particolari condizioni climatiche caratteristiche dell'area del Mar Morto. Durante la visita a Rieti, le due parti hanno concordato il piano per realizzare un preliminare studio di fattibilità, a cui farà seguito la progettazione, costruzione e installazione di un impianto in grado di valorizzare circa 2.000 tonnellate all'anno di biomasse di scarto, sottraendole così al ciclo dei rifiuti e del conferimento in discarica, con notevoli benefici ambientali, riduzione degli impatti CO2 e produzione di energia che verrà messa a disposizione della comunità locale.

Il contratto, del valore superiore a 1 milione di euro, sarà concluso durante il primo semestre dell’anno, con l’obiettivo di effettuare l’installazione entro la fine del 2023. Si tratta di un importante segnale di sviluppo per l’azienda reatina, ma anche un riconoscimento internazionale verso la tecnologia di gassificazione SyngaSmart di Reset come soluzione innovativa in risposta alla crescente necessità di nuovi processi di economia circolare e valorizzazione di biomasse di scarto. Nonostante le difficoltà che si riscontrano a livello globale per la concomitanza di diversi fattori critici, l'intenzione di Reset è quella di continuare a investire e creare opportunità di crescita e occupazione nei mercati internazionali e nel campo della sostenibilità energetica, sempre più cruciale nel prossimo futuro