COSI' IN CAMPO

L'ELENCO DEI CONVOCATI

LE GARE DELLA XXXV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'occasione per chiudere i conti. Domani alle 14.30 (diretta ElevenSports) in uno Scopigno dalle grandi occasioni, gli amarantocelesti si giocano una partita che vale molto più di tre punti, quella della possibile salvezza in serie C. L'avversario sarà il Rende, che invece cerca punti in ottica playoff, ma Capuano, che per l'occasione ha deciso di portare la squadra in ritiro, non ammette distrazioni: "Quella di domani - ha detto in conferenza oggi-, per noi è LA partita. Siamo incazzati dopo la sconfitta di Siracusa, la squadra però sta bene". Il Rieti arriva in buone condizioni al match, perché al di là del passo falso nel recupero contro il Siracusa, i risultati dell'ultimo mese sono esaltanti. Se a questo sommiamo il fatto che Capuano avrà a disposizione tutti gli effettivi, allora le sensazioni positive aumentano. Marchi e Gigli rientrano dopo la squalifica, ma non solo: "Per domani conto di avere tutti a disposizione - ha detto lo stesso tecnico-, tornano Grillo e Cericola, a parte alcuni lungodegenti, salvo sorprese, saremo al completo". L'attesa è altissima tanto che il tecnico ammette: "Il mio compito adesso è anche quello di tranquillizzare l'indole dei giocatori, smorzare la loro carica emotiva, fosse per loro giocherebbero tra dieci minuti". Impossibile non fare anche un appello al pubblico amarantoceleste: "Sono convinto che troveremo il pubblico delle grandi occasioni, il popolo di Rieti deve rispondere presente". I pochissimi nodi da sciogliere sono relativi alla formazione, sulla quale però dovrebbero esserci pochi dubbi. Marcone confermato in porta, difesa a tre con Delli Carri, Mattia e il rientrante Gigli. A centrocampo confermati Zanchi e Brumat sugli esterni, mentre in mezzo Palma, Marchi e Carpani formeranno la mediana. Davanti sarà titolare Maistro a supporto di Gondo. Con i tre punti il Rieti sarebbe matematicamente salvo, ma come detto, di fronte c'è un Rende che vuole avvicinare i playoff: "Affrontiamo una squadra brava nelle transizioni, allenata da un tecnico che farà strada, ma noi non abbiamo altro risultato che la vittoria". Un solo risultato a disposizione, un pomeriggio che i tifosi sperano di scrivere negli annali della storia recente del club, dopo una promozione in serie C, una salvezza che è possibile conquistare in anticipo, atto ultimo di quel "miracolo sportivo" invocato proprio da Capuano e, ora più che mai, accarezzato da una città intera.Marcone; Delli Carri, Gigli, Mattia; Zanchi, Carpani, Palma, Marchi, Brumat; Maistro; Gondo. All. CapuanoBorsellini; Maddaloni, Sabato, Germinio; Viteritti, Franco, Awua, Borello; Rossini, Negro, Goretta. All. ModestoDi Cariano di Ariano Irpino (Niedda- Bahri)Questo l'elenco dei convocati da parte di Ezio Capuano: Costa, Marcone, Brumat Delli Carri, De Vito, Gigli, Gualtieri, Mattia, Scardala,Tiraferri,Zanchi, Carpani, Garofalo, Grillo, Marchi, Palma, Xavi, Cericola, Cernigoi, Gondo,Maistro, Svidercoshi, Tommasone.Viterbese - Catanzaro (domani, ore 14.30)Trapani - Potenza (domani, ore 14.30)Cavese - Reggina (domani, ore 14.30)Casertana - Siracusa (domani, ore 14.30)Virtus Francavilla - Catania (domani, ore 16.30)Sicula Leonzio - Juve Stabia (domani, ore 16.30)Vibonese - Monopoli (domani, ore 18.30)Matera - Paganese 0-3Juve Stabia 68Trapani 64Catania 60Catanzaro 57Potenza 50Virtus Francavilla 46Viterbese, Casertana e Monopoli 44Rende 43Sicula Leonzio e Vibonese 42Cavese e Reggina 40Siracusa 36Rieti 33Bisceglie 26Paganese 14