RIETI - Una vittoria per festeggiare la salvezza, per compiere il miracolo, come Ezio Capuano lo ha definito più volte. Domani alle 14.30 allo Scopigno il Rieti aspetta il Rende: in caso di vittoria sarebbe salvezza matematica. La strada è tracciata, come sottolinato anche dalle parole di Capuano che tira fuori anche Giacomo Leopardi nel suo "Sabato del Villaggio": "L'attesa è la cosa più bella, come ne il "sabato del villaggio" - ha detto il tecnico in conferenza-, siamo arrivati a questo punto tra mille difficoltà, dopo penalizzazioni, il caso Matera, il cambio di regolamento. Abbiamo fatto risultati impensabili, non l'ho mai fatto, questa volta si: ho chiesto alla società di andare in ritiro per preparare quella che per noi è "la partita". Grande attesa dunque, con il Rieti che arriva nelle migliori condizioni: "La squadra è incazzata - ha detto lo stesso tecnico in conferenza -, dovrò essere bravo io a gestire la foga emotiva della squadra, fosse per loro giocherebbero tra dieci minuti". Quelli contro il Rende saranno novanta minuti di cruciale importanza: "Quella di domani è una partita storica, la salvezza sarebbe il successo di una città intera. Siamo riusciti a coinvolgerele persone attraverso i sacrifici, alleno un gruppo di ragazzi incredibili, che mi resteranno nel cuore". Causa squalifica il tecnico sarà in tribuna, sperando di poter festeggiare ancora una volta con i tifosi: "Ci tengo a precisare che la salvezza non è ancora fatta, ci mancano tre punti, farli non è facile, ma domani vogliamo passare per la cassa, ce la metteremo tutta. Domani vorrei che questa squadra si salvasse per diversi motivi: uno per chi ci ha sempre creduto, per la proprietà che ha fatto degli sforzi importanti e per i ragazzi che meritano dalla gente di Rieti un appoggio illimitato. Vogliamo scrivere la storia sportiva di questo Rieti". Prima del termine della conferenza arriva una stoccata a Fedeli: "Io allenatore del popolo? Non mi ci sono definito da solo. Ovunque vado vengo applaudito, il mio segreto è essere coinvolto emotivamente nelle scelte che faccio, sempre a difesa della maglia e della squadra. Ho sempre difeso il mio popolo, a volte venendo scippato in maniera vile di quello che avevo creato, forse perché qualcuno non si sentiva più la prima donna". Termina con questa frase la conferenza del tecnico, che lascia la sala stampa in un modo che descrive tantissimo del suo modo di essere e di vivere il calcio.