RIETI - I voti ai protagonisti del match tra Rende e Rieti, valido per il turno infrasettimanale della sedicesima di campionato. Buona prestazione collettiva per gli amarantoceleste, che immeritatamente se ne vanno da Rende a mani vuote. Dubbio l'episodio del rigore che ha portato al raddoppio dei padroni di casa.Poteva forse uscire con maggiore convinzione in occasione del vantaggio del Rende, per il resto non deve mai praticamente compiere interventi. Spiazzato sul rigore del 2-0 di Vivacqua.Anche per lui partita senza sbavature particolari, ma a differenza delle ultime uscite meno propositivo davanti.Anche lui non perfetto in chiusura in occasione dell'1-0, per il resto gara quasi da ordinaria amministrazione decisa da episodi. (dall'85Cosi come per tutta la linea difensiva, partita quasi inoperosa. Non deve compiere interventi degni di nota ma forse da il suo meglio nei tre di centrocampo.Anche lui non perfetto in occasione del vantaggio del Rende e, comunque, meno propositivo in attacco. (dal 71' XAVI 5: Entra per dare imprevedibilità davanti ma non incide)Meno positivo e propositivo del solito. Sostituito da Todorov con Chéu a caccia del pareggio. (dal 71' TODOROV 5: Prova a metterci il fisico nel finale ma non crea nessuna occasione in particolare)Suo il presunto fallo in occasione del calcio di rigore dubbio. Parte bene, poi cala un po. I viaggi e le tante partite ravvicinate non aiutano.Anche lui parte bene, poi cala e viene sostituito. La partita si gioca su ritmi bassi e lui si adegua(dal 64'Buon ingresso in campo per lui, si muove, cerca di dialogare con i compagni)Anche stasera una delle note positive del match. Sfiora il gol con una grande conclusione nella ripresa, nel recupero non calcia bene un calcio di punizione interessante.Anche lui parte molto bene, insieme a Maistro, nel primo tempo, sembra in grado di vivacizzare il gioco del Rieti e anche lui perde i suoi classici guizzi alla distanza.Quarto gol nelle ultime tre partite, ma quello realizzato a Rende è un capolavoro assoluto. I numeri iniziano ad essere dalla sua parte e forse il Rieti non avrà bisogno di cercare altri attaccanti dal mercato.Nonostante la sconfitta arrivano continui segnali di crescita della squadra, che oramai ha trovato il giusto modulo. Dover rinunciare ancora a Pepe e con Gigli in panchina non era facile, ma questo Rieti è quadrato e darà filo da torcere a tutti.di Torino 5.5: Il rigore del 2-0 lascia molti dubbi, perchè se c'è il contatto tra Palma e Vivacqua sembra non cosi evidente. Ammonisce tanto e spezzetta molto la partita.Savelloni 6 (72’ Borsellini 6), Viteritti 6, Cipolla 6, Vivacqua 6.5, Rossini 5.5, Germinio 5.5, Blaze 6, Laaribi 5.5(60’ Godano 6), Awua 6.5, Maddaloni 6, Calvanese 6. A disp.:Palermo, Sanzone, Di Giorno, Giannotti, Achik, Crusco All. Modesto.