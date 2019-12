IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rende

Rieti

Arbitro

RIETI - Prima assoluta di Roberto Beni sulla panchina del Rieti. Il percorso del neo tecnico inizia dallo spareggio salvezza esterno contro il Rende al "Razza" di Vibo Valentia.23'- Il Rieti si guadagna un buon angolo dopo incursione centrale di Marino, che allarga per Tirelli. Il cross del terzino murato in corner19'- Azione insistita del Rende, chiusa da un cross basso di Murati che non trova compagni sul secondo palo15'- Conclusione di Marcheggiani che, dopo il tocco di un avversario, si impenna pericolosamente. Savelloni allunga in corner14'- Partita equilibrata e giocata su ritmi bassi in questo avvio. Ancora nessuna vera occasione da segnalare10'- Calcio di punizione dalla trequarti sinistra per il Rieti, pallone per De Paoli che guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco4'- Prima conclusione verso la porta, la prova il Rende con Cipolla. Pallone che si perde alto sopra la traversa1'- Iniziata la gara al "Razza". Rieti in completo classico amarantoceleste, completo bianco invece per i padroni di casa del Rende. Sono gli amarantocelesti a dare il via alla gara.Il Rieti cambia schieramento, passando ad un 4-3-3. Non ci sarà Mirko Esposito nel Rieti causa squalifica, mentre invece Aquilanti, reintegrato in gruppo, si accomoda in panchina. In difesa insieme a capitan Gigli ci sarà Bellopede. Nessuna sorpresa a centrocampo, con Zampa, Marino e Tirelli. Sorpresa anche nel tridente: non c'è Beleck, che si accomoda in panchina, al suo posto De Sarlo.: Savelloni, Cipolla, Collocolo, Rossini, Bruno, Blaze, Morselli, Nossa, Giannotti, Murati, Vitofrancesco. All. Guardia: Pegorin, Tirelli, Bellopede, Gigli, Zanchi, Marino, Zampa, Tirelli, Marcheggiani, De Paoli, De Sarlo. All. Beni: Nicolinidi di Brescia (Votta- Dell'Orco)