Ultimo aggiornamento: 00:57

RIETI - Ancora una volta il Rieti recrimina per un arbitraggio che, a detta del tecnico amarantoceleste Ricardo Cheù, ha influito sul risultato finale che comunque ha visto i reatini uscire a testa alta dal campo del Rende nonostante la sconfitta per 2 a 1: “Questa squadra merita più rispetto - commenta l’allenatore portoghese - Oggi per quanto mostrato in campo la sconfitta è immeritata, siamo andati in campo dopo pochi giorni per recuperare e con un lungo viaggio alle spalle eppure abbiamo fatto la partita. I ragazzi hanno fatto una grande partita e giocato un calcio molto positivo, le cose che possiamo controllare le mettiamo in campo, ma le decisioni dell’arbitro, che fanno parte della partita non possiamo controllarle. Parlo sempre con molto rispetto del direttore di gara ma nei cinque minuti di recupero si è giocato pochissimo. Trovare un pallone nei minuti di recupero della partita è stato praticamente impossibile eppure dopo 5 minuti esatti la gara è terminata. Per questo chiedo rispetto per questa squadra, ancora un rigore dubbio contro che ha fatto la differenza mentre nessun fischio a favore in occasioni molto dubbie. Comunque la squadra sta facendo un grande calcio, dopo aver messo in difficoltà la prima della classe è venuta qui a fare la partita contro la seconda in classifica. Ora con umiltà si torna a lavoro, dopo il viaggio di ritorno che ci riporterà a Rieti alle 7 di mattina, torneremo ad allenarci e a preparare la prossima sfida contro il Bisceglie. E’ il momento di dare valore a questi ragazzi perché fanno il meglio possibile, pur essendo molto giovani, perché lavorano e mostrano sul campo tutto quello che valgono. Q siamo rimasti in superiorità hanno provato in tutti i modi a cercare il gol, creando molto, ed è un peccato perché credo che la sconfitta sia davvero immeritata”Soddisfatto a metà invece Cedric Gondo, autore dell’eurogol che ha portato il Rieti sul 2 a 1: “Partita dura perché loro sono una buona squadra. Potevamo fare meglio sfruttando le occasioni che abbiamo avuto. Loro con due occasioni per me molto dubbie hanno vinto la partita. Sono felice per il gol sicuramente, ma allo stesso tempo so che non è servito ad aiutare la squadra. Peccato.”