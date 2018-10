© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tornano alla diocesi di Rieti antiche reliquie rubate in passato e recuperate dai carabinieri. La cerimonia ufficiale si è svolta oggi oggi ad Amatrice: le reliquie mancano dai loro luoghi originari da diversi anni, per furti avvenuti nel 1977 e nel 2008. La cerimonia di riconsegna, presso la chiesa di San Giovanni ad Amatrice, è avvenuta alla presenza del vescovo di Rieti Domenico Pompili, del parroco Luigi Aquilini, del sindaco facente funzioni Filippo Palombini, del capitano Giampaolo Brasili, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli e del tenente Alessandro Saba, comandante del Nor della Compagnia Carabinieri di Cittaducale: riguarda un reliquiario del XIX secolo, sottratto il 1° gennaio 1977 da quel luogo di culto. Nella cerimonia verranno anche riconsegnati alla diocesi reatina, alla presenza di Thomas Alexander Chavely, parroco della chiesa della Madonna della Neve di Vallecupola di Rocca Sinibalda, tre reliquiari in argento rubati il 3 maggio 2008 da quella chiesa.