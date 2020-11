DIPENDEDANOI: Comune, Provincia e Ufficio Scolastico lanciano una campagna di sensibilizzazione al rispetto delle regole anti-Covid

RIETI - Su iniziativa congiunta dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, del consigliere delegato alla scuola del Comune di Rieti, Letizia Rosati, del consigliere delegato alla scuola della Provincia di Rieti, Claudia Chiarinelli, e del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Giulia Vinciguerra, nasce #DIPENDEDANOI, campagna di sensibilizzazione al rispetto delle regole per contrastare il Coronavirus-Covid19, rivolta in particolar modo a giovani e famiglie.

L’iniziativa, che prenderà il via simbolicamente venerdì 20 novembre in occasione della Giornata mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sarà incentrata soprattutto sui social network, grazie alla disponibilità di una serie di testimonial legati al territorio reatino che, attraverso i loro appelli, parleranno ai giovani e alle famiglie, promuovendo le regole basilari per il contenimento del contagio.

La campagna, realizzata con il supporto tecnico gratuito della Meactive comunicazione srl, proseguirà fino al periodo delle festività natalizie, coinvolgendo settimana dopo settimana, volti noti e personaggi del territorio reatino. I primi a prestare il proprio volto alla campagna #DIPENDEDANOI saranno il cantante David Rossi, la voce di Radio Subasio Stefano Pozzovivo, il giovane attore Simone Casanica, le campionesse di salto con l’asta Roberta Bruni e di nuoto Martina Caramignoli, il calciatore Matteo Dionisi, Stefania Santoprete nei panni di ‘Mary Poppins’ e il Presidente della Consulta Studentesca di Rieti, Alessandro Palomba. L’idea alla base della campagna è quella di parlare a varie fasce d’età della popolazione giovanile.

L’iniziativa sarà presentata, attraverso una videoconferenza che verrà trasmessa sulla pagina facebook del Comune di Rieti alle ore 12 di venerdì 20 novembre, alla presenza dell’assessore Giovanna Palomba, del consigliere comunale Letizia Rosati e del Consigliere provinciale Claudia Chiarinelli, con gli interventi del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e del Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse.

