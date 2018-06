Rieti, sopralluogo della Regione a Lisciano e poi sulla Terminillese: strada sistemata prima della Coppa Carotti

di Alessandra Lancia

RIETI - Fondi per la ristemazione della Terminillese - in tempo per la Coppa Carotti, in calendario per il 15 luglio - e finanziamenti per la messa in sicurezza dell’abitato di Lisciano, dopo la paurosa inondazione di due settimane fa: l’assessore regionale alle Infrastrutture Mauro Alessandri, accompagnato dal consigliere regionale Fabio Refrigeri e dall’amministratore unico di Astral Antonio Mallamo, questa mattina é a Rieti per fare il punto su cantieri e necessità della città.



“Per l’intervento sulla Terminillese, 4,2 km di rifacimento dell’asfalto e della segnaletica per 520 mila euro di spesa, siamo in fase di gara - ha detto Alessandri - a fine mese assegnamo l’appalto, subito dopo partiranno i lavori così da concludersi in tempo per la Coppa Carotti”.



Ad aspettare l’assessore a Pian de Rosce c’era il presidente dell’Automobil Club Innocenzo De Sanctis. Prima di salire a monte, Alessandri e Refrigeri si sono fermati a Lisciano, dove ancora si lavora per riparare ai danni dell’alluvione di due settimane fa. “È importante che il Comune segnali la pericolosità di questi fossi, nel quadro degli interventi sul dissesto idrogeologico.Come Regione siamo pronti a garantire i fondi necessari", dice Refrigeri.

