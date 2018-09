RIETI - In arrivo dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e dalla Regione Lazio oltre 5,4 milioni di euro a sostegno di progetti imprenditoriali nel territorio regionale.

È stata infatti approvata oggi dalla Giunta Regionale del Lazio la delibera, proposta dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, che approva il testo dell’Accordo di Programma (Adp) tra il Mise, la Regione Lazio e Invitalia per il sostegno a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva previsti dalla legge 181 del 1989 da realizzarsi nelle 7 “Aree di Crisi Industriale Non Complessa” del Lazio (Sistema Locale del Lavoro di Cassino, composto da 31 Comuni; Sll di Sora, 23 Comuni; Sll Fondi, 5 Comuni; Sll Gaeta, 3 Comuni; Sll Latina, 9 Comuni, Sll Montalto di Castro, 8 Comuni e Sll Rieti, 11 Comuni).

Con la firma dell’Adp – che dovrà avvenire entro il 28 settembre – verranno sbloccati, da una parte, 4,5 milioni di euro da parte del Mise (quota parte destinata al Lazio dei 64 milioni di euro del Fondo nazionale per la crescita sostenibile) e dall’altra 900.000 euro di cofinanziamento regionale. Complessivi 5,4 milioni di euro che verranno usati per finanziare le domande di sostegno di progetti di riconversione e riqualificazione produttiva previste dalla legge 181 già ricevute nei mesi scorsi dallo sportello istituito dal Mise presso Invitalia.

Qualora, poi, ci fossero delle economie, potranno essere selezionati dalla Regione nuovi progetti di investimento con un nuovo bando.

Marted├Č 11 Settembre 2018



