RIETI - Quota mille superata! Era un obiettivo fissato dalla società già alla vigilia, dopo l'1-1 con la Juve Stabia capolista, un risultato che aveva riportato entusiasmo ed attesa nell'ambiente amarantoceleste.



I dati della biglietteria, anche stavolta, per Rieti-Reggina, parlano chiaro: 673 biglietti venduti, compresi i 260 provenienti da Reggio Calabria, ai quali aggiungendo i 400 abbonamenti stagionali, consente alla società amarantoceleste di piazzare un'altra bandierina nella speciale classifica degli incassi stagionali, a riprova della teoria che i risultati e le vittorie aiutano ad alimentare entusiasmo e soprattutto interesse.

Quasi del tutto pieno il settore sinistro della tribuna, una buona affluenza anche dalla parte opposta, con molti tifosi reggini che hanno preferito non accodarsi ai gruppi organizzati, sistemati come sempre in curva muniti di sciarpe, bandiere e tamburi, per un duello coi dirimpettati amarantoceleste che, almeno per il primo tempo, ha visto prevalere i padroni di casa, forti del gol di Palma che ha innalzato l'intensità dei decibel.

