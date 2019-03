PRIMO TEMPO

RIETI - Al Manlio Scopigno il Rieti di Ezio Capuano riceve la Reggina.4'- Il primo guizzo della partita è del Rieti. Sponda in area di rigore di Gondo con Zanchi che colpisce al volo ma svirgola1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti con la classica maglia amaranto e croce celeste, Reggina in completo bianco con finiture granataAmarantocelesti a caccia di quello che sarebbe il terzo successo interno consecutivo, mai successo in questa stagione. I tre punti permetterebbero al Rieti di avvicinarsi in maniera importante alla salvezza, contro una Reggina che è tornata in odore playoff. Rispetto a quanto anticipato alla vigilia nel Rieti ci sono Maistro e Gigli titolari, con il numero dieci che farà coppia con Gondo. Occhio ai cartellini gialli, diffidati Marche e proprio Nicolò Gigli.: Marcone, Mattia, Gigli, Delli Carri, Zanchi, Carpani, Marchi, Palma, Brumat, Maistro, Gondo. All. Capuano: Confente, Conson, Salandria, De Falco, Zibert, Marino, Gasparetto, Kirwan, Strambelli, Bellomo, Doumbia. All. Drago: Donda di Cormons (Zampese- Moro)