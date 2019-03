I CONVOCATI DEL RIETI

RIETI - Una partita non decisiva, ma quasi. Il riassunto del Capuano-pensiero in vista della sfida di domani alle 14.30 allo Scopigno contro la Reggina, può essere racchiuso qui, Altrettanto vero però che racchiudere la conferenza stampa di oggi con queste semplici parole non renderebbe onore a tutti i temi toccati dal tecnico del Rieti, proprio a cominciare dalla sfida di domani: "Affrontiamo una squadra faraonica per la categoria, con una società fortissima alle spalle, una piazza che merita la serie A". Parole al miele del tecnico campano, che poi rilancia: "Loro saranno gasati dai quattro punti che gli sono stati riassegnati. E' giustissimo cosi, lo ribadisco per evitare di essere male interpretato, però se nel loro caso è stata riconosciuta l'affidabilità della nuova società, allora perché non ridarli anche a noi?". Un messaggio chiaro insomma, che fa capire tanto del carattere del tecnico e del suo modo di interpretare il calcio e la vita. Tra i temi relativi alla Reggina, anche quello di Bellomo, sogno di mercato amarantoceleste: "Bellomo? Averlo in serie C è come avere Messi o Cristiano Ronaldo in serie A, non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Se ha scelto la Reggina ha fatto bene, può garantirgli ambizioni future importanti". Reggina carica dunque, ma anche il Rieti attraversa un momento estremamente positivo: "Se togliamo le prime due partite, quando ero appena arrivato e con neanche una settimana di lavoro, siamo la quinta squadra che ha fatto più punti. Vorrei dire a chi ci giudica che i numeri dicono che mediamente, nel girone di ritorno, le squadre fanno il 47 per cento in meno di punti rispetto al girone di andata. Noi stiamo bene, ho ancora dubbi su De Vito, che non è al top, per il resto per domani dovranno essere tutti a disposizione. Ho sentito il loro tecnico (Drago, ndr) che verranno per fare la partita della vita, se è vero questo, allora per noi questa partita significa ancora di più". Il tecnico ha poi voluto puntualizzare il discorso relativo all'utilizzo dei giovani: "Se c'è una squadra in serie C che gioca con i giovani, quella siamo noi. Ho dei ragazzi straordinari, che mi hanno fatto tornare tanto entusiasmo, con qualcuno, non faccio nomi, ho anche dovuto fare la scelta di lasciarlo fuori, non faccio nomi, ma parliamo di un giocatore che potrebbe fare la serie A, con queste scelte forse gli ho salvato la carriera". Facile intuire che il riferimento è a Fabio Maistro, che dopo i malumori per la mancata cessione al Parma sta tornando ai suoi livelli. Con De Vito escluso dall'elenco dei convocati ed un Gigli acciaccato, probabile in difesa l'utilizzo di Scardala, insieme a Delli Carri e Mattia. A centrocampo confermati gli esterni Zanchi e Brumat, mentre in mezzo, insieme alle certezze Carpani e Marchi, potrebb esserci ancora spazio per Palma. Davanti Maistro va verso l'esclusione dal primo minuto, con il rientrante Cernigoi insieme a Cedric Gondo. Nella Reggina ci sono un paio di indisponibili importanti come Tassi e Viola, infortunati, che si aggiungono ad Ungaro e Maritato. Occhio quindi proprio a Bellomo, anche se il Rieti è pronto: "Ce la giochiamo in maniera razionale, siamo una squadra equlibrata, fare cinque gol ad una squadra di Capuano è difficile, anche se giocassimo in otto". Il Rieti è pronto dunque, cosi come i tifosi, pronti a dare un contributo importante anche con l'iniziativa messa in campo dalla società, che prevede pacchetti famiglia con i ragazzi fino ai 14 anni che avranno ingresso gratuito e un solo biglietto da acquistare per far entrare entrambi i genitori. Da Reggio Calabria previsti quasi 300 tifosi: sono già oltre 220 i tagliandi venduti e c'è tempo fino alle 19 di stasera. Rieti - Reggina è anche un esperimento proiettato nel futuro tramite l'esperimento My Sport Vr. Gli abbonati alla piattaforma Eleven Sports, tramite l'App My Sport Vr e muniti di visore, potranno assistere al match dai propri dispositivi vivendolo dall'interno del terreno di gioco, un esperimento del calcio del futuro che permette di godersi la partita da una prospettiva unica.Davide Costa, Richard Marcone, Matteo Brumat, Filippo Delli Carri, Nicolò Gigli, Gianluca Gualtieri, Simone Mattia, Stefano Scardala, Tiziano Tiraferri, Andrea Zanchi, Gianluca Carpani, Vincenzo Garofalo, Amara Konate, Alessandro Marchi, Giuseppe Palma, Xavier Venancio Catarino, Andrea Corinti, Iacopo Cernigoi,Cedric Gondo, Fabio Maistro, Sebastiano Svidercoschi, Vincenzo Tommasone, Roberto Criscuolo.Marcone; Delli Carri, Scardala, Mattia; Zanchi, Carpani, Palma, Marchi, Brumat; Cernigoi, Gondo. All. CapuanoConfente; Kirwan, Conson, Gasparetto, Seminara; De Falco, Zibert, Marino; Bellomo; Doumbia, Strambelli. All. DragoNicola Donda di Cormons (Moro - Zampese)Virtus Francavilla - Potenza (oggi, ore 16.30)Cavese - Catanzaro (domani, ore 14.30)Vibonese - Paganese (domani, ore 14.30)Bisceglie - Juve Stabia (domani, ore 16.30)Trapani - Viterbese (domani, ore 16.30)Casertana - Rende (domani, ore 18.30)Sicula Leonzio - Siracusa (domani, ore 18.30)Matera - Monopoli 0-3 d'ufficioJuve Stabia 64Trapani 61Catania 57Catanzaro 54Potenza 47Virtus Francavilla 43Viterbese, Monopoli, Vibonese e Casertana 41Cavese e Reggina 40Sicula Leonzio 39Rende 37Siracusa e Rieti 29Bisceglie 28Paganese 13