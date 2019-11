RIETI - Rieti-Reggina, la "partita fantasma". Una decisione definitiva verrà presa tra oggi e domattina, ma a quanto pare la società è intenzionata ad "onorare" l'impegno contro la capolista, domenica allo 'Scopigno' (ore 15 arbitro Di Cairano) schierando la formazione Berretti, guidata da Antonio Maschio, vice di Caneo, espressione della nuova proprietà.



Ma c'è di più: dovendo giocare anche domani in campionato contro la Pistoiese in trasferta (ore 14.30) la società di comune accordo con il nuovo responsabile del settore giovanile, Giuliano Niccolai, ha scelto di inviare l'Under 17 di Fabio Gentili per evitare di subire penalizzazioni federali.



La scelta farà sicuramente discutere e solo un colpo di scena last minute potrebbe evitare la disputa della "partita fantasma".