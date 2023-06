Rieti, tre bovini morti recuperati in montagna dai vigili del fuoco

Giovedì 8 Giugno 2023, 10:57







RIETI - I vigili del fuoco di Rieti appartenenti al distaccamento territoriale di Posta, sono intervenuti ieri mattina alle 9.30 nel territorio del Comune di Leonessa, sul monte Tilia per il recupero di tre bovini giunti alla morte in zona particolarmente impervia a causa di una presunta folgorazione. Su segnalazione e richiesta della locale Amministrazione comunale, i vigili del fuoco hanno proceduto alle operazioni di individuazione e recupero con una squadra da terra e l’ausilio di un elicottero Drago in dotazione al Corpo nazionale. Per rimuovere i corpi dei tre animali è stato dunque necessario l’intervento congiunto della squadra terrestre e del personale specializzato in tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) i cui operatori hanno raggiunto il luogo dove erano stati localizzati i bovini deceduti tramite verricellamento e successivo imbrago degli animali poi elitrasportati, uno alla volta, in sito idoneo indicato dal Comune di Leonessa per il temporaneo deposito e il conseguente smaltimento. Le attività di recupero e trasporto sono terminate, dopo molte ore, nel tardo pomeriggio.