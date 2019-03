RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI RECUPERI

Cittareale-Poggio S.Lorenzo 3-0

Miguel, 2 Bongiovanni

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)



Rufinese-Monte S.Giovanni 1-3

Marchili (R)





CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, X DI RITORNO

RIETI - Nei recuperi di Seconda categoria, giocati questo pomeriggio, arrivano le importanti vittorie di Cittareale e Monte S.Giovanni, rispettivamente contro Poggio S.Lorenzo e Rufinese. Entrambe quest’ultime due formazioni, alla disperata ricerca di punti salvezza, non riescono nell’impresa di portare a casa i tre punti sperati. Differente situazione per Cittareale e Monte S.Giovanni: la prima aggancia momentaneamente Selci (che ha ancora una gara da recuperare) in sesta posizione, mentre la seconda rimane sempre in decima posizione, avvicinandosi all’Atletico Torano, distante ora 7 punti, e nel contempo allontana il Piazza Tevere, andando perciò a +7.: «Primo tempo caratterizzato dal vento...abbiamo avuto un paio di occasioni, purtroppo non concretizzate. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la partita, realizzando 3 gol e, in aggiunta, abbiamo anche colpito una traversa! Non abbiamo subìto occasioni da rete».Castelnuovo di Farfa 63Atletico Sabina, Quintilianum 47Borgo Quinzio, Atletico Cantalice 45Selci*, Cittareale 44Equicola* 37Atletico Torano 35Monte S.Giovanni 28Piazza Tevere 21S.Susanna 20Velinia 18Poggio S.Lorenzo 17Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-Piazza TevereAtletico Sabina-QuintilianumEquicola-CittarealeMonte S.Giovanni-S.SusannaPoggio S.Lorenzo-Atletico CantaliceRufinese-Castelnuovo di FarfaSelci-Atletico ToranoVelinia-Borgo Quinzio