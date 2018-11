I COMMENTI

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

RIETI - Netta vittoria del Selci sulla Rufinese, nel recupero della quarta giornata del campionato di Seconda categoria. Il match, in programma il 21 ottobre scorso, era stato rinviato per lutto, per la morte di un ragazzo di Santa Rufina, Marco Tosti, rimasto ucciso in un incidente di caccia.La partita è stata, per l’appunto, recuperata oggi, giovedì 1° novembre alle 14.30 sfruttando inconsapevolmente un momento tregua del maltempo, con grande lavoro nel preppartita per liberare il campo dall'acqua, soprattutto quella davanti alle porte. Vittoria importante per Selci, che conquista 3 punti fondamentali in chiave classifica. Rimane, invece, a un solo punto la Rufinese, che occupa l’ultima posizione in coabitazione col Poggio San Lorenzo.Accade quasi tutto nella prima frazione di gara. Partita che sembra già in salita per i padroni di casa, in quanto gli ospiti passano in vantaggio al quarto d’ora con Tessicini. Al 25’ è Migliorelli a raddoppiare, salvo poi replicare al 35’ siglando la sua personale doppietta. La prima frazione, perciò, si conclude con un secco 0-3. Nella ripresa, la Rufinese prova a rendersi più presente in campo, migliorando sugli aspetti negativi mostrati nella prima frazione. Nonostante ciò, Selci chiude definitivamente la gara con il gol di Ludovico Carosi arrivato al 75’. Il match, perciò, si conclude così: Selci, in trasferta, batte Rufinese 0-4.: «Ancora una volta, abbiamo affrontato una partita con molte assenze. Dopo un primo tempo da dimenticare, nel secondo abbiamo migliorato la nostra prestazione, ma senza realizzare reti. Speriamo di essere più competitivi domenica prossima, con alcuni rientri».: «Partita corretta e intensa, strameritata dal Selci. Oltre i gol siglati, abbiamo sprecato ulteriori occasioni da rete. Abbiamo preso in mano le redini del gioco sin dall’ inizio, perché avevamo voglia di muovere la classifica, che era ferma perché non avevamo giocato da tre domeniche a causa varie circostanze. Ora, ci concentreremo sugli allenamenti e lavoreremo duramente per smuovere ancor di più la classifica e puntare in alto».Atletico Sabina 13Castelnuovo di Farfa* 12Borgo Quinzio 10Cittareale, Atletico Torano 9Monte San Giovanni, Equicola**, Atletico Cantalice* 7Selci* 6Piazza Tevere 54Strade del Sacro Cuore* 4S.Susanna*, Quintilianum**, Velinia* 3Poggio San Lorenzo, Rufinese 1* gare in meno