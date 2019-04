PROGRAMMA RECUPERO V DI RITORNO

RIETI - La Prima categoria va in vacanza, approfittando dello stop per il periodo pasquale. Solo due formazioni scenderanno in campo domani: la reatina Grotti e la romana Castrum Monterotondo, per giocare il match di recupero della V giornata di ritorno. La partita, che si sarebbe dovuta giocare il 24 Febbraio, fu rinviata a causa del forte vento che colpì la provincia reatina, tanto da creare danni al campo del Grotti.Entrambe le formazioni stanno vivendo un periodo difficile: il Grotti, fanalino di coda del torneo, sogna una remuntada per recuperare posizioni e, magari, riuscire a superare la penultima Castel Giubileo ed evitare lo scontro playout; il Castrum Monterotondo, dopo una partenza discreta che faceva galleggiare il team capitolino nelle zone medio-alte di classifica, sta trovando difficoltà nel nuovo anno: nelle 11 giornate del 2019, sono solo 11 i punti conquistati, con un trend negativo nelle ultime uscite stagionali, in quanto il Castrum viene da ben 5 sconfitte consecutive. Intanto, si sono divise le strade tra il Castrum ed il suo celebre allenatore, Massimo Bruni. Al suo posto, siederà sulla panchina tiberina Mario Checchi, fino a fine stagione. Riuscirà mister Checchi a risollevare il Castrum Monterotondo? La parola spetta al campo, quello di Grotti, ritenuto ostico da tutte le formazioni che militano nel girone; infatti, dei 3 punti conquistati fino ad ora dai ragazzi di mister Mastroiaco (3 pareggi, tutti nel girone d’andata), be 2 sono arrivati in casa, contro Ginestra (0-0) e Poggio Nativo (1-1). Si prospetta una gara interessante.Domenica 14, ore 11Grotti-Castrum Monterotondo (arbitro Masci di Roma 2)Futbol Montesacro 57Bf Sport 55Amatrice 52Ginestra 39Atletico Canneto 36Alba Sant’Elia 32Fidene 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo 28Castrum Monterotondo* 25Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 8Grotti* 3*una gara in meno