RISULTATO, MARCATORI E COMMENTI

Atletico Canneto-Futbol Montesacro 0-3

2 Soldano, Carota

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atl. Canneto)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, X DI RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel recupero della V giornata di ritorno, arriva la rotonda vittoria (0-3) della capitolina Futbol Montesacro ai danni dell’Atletico Canneto, orfana da ieri dell’oramai ex mister Tocci. Tre punti pesanti quelli acquisiti oggi dalla la formazione romana, che ora raggiunge Bf Sport alla prima posizione in classifica, distanziando ora la terza del podio, l’Amatrice di mister Bucci, di 5 punti. Sconfitta dura da accettare per Canneto, visto l’ottimo trend delle scorse giornate: il team reatino, perciò, manca l’aggancio al quarto posto, occupato dal Ginestra, distante ora 3 punti.: «Quest’oggi, forse, ci siamo sentiti un po’ appagati dalle ottime prestazioni esterne delle scorse giornate. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte, ben organizzata e che merita la posizione che occupa in classifica. Ora, ci dobbiamo assolutamente impegnare e lavorare, in quanto cercheremo in tutti i modi di raggiungere il quarto posto, obbiettivo da noi prefissato. Oggi non ci siamo espressi al meglio e il risultato conferma. Il match è stato tranquillo, corretto. Complimenti ai nostri avversari!».: «Il primo posto conquistato oggi riempie di orgoglio ognuno di noi dai, giocatori allo staff tecnico, per finire a quelle persone che ci aiutano da sempre. Oggi la vetta è stata raggiunta al termine di una gara ricca di contenuti tecnici e agonistici. Una bellissima prestazione, di cui i ragazzi devono essere molto orgogliosi. La strada è ancora lunga e dobbiamo percorrerla passo dopo passo, ma con questo entusiasmo che può trascinarci e aiutarci nelle tante difficoltà che ancora incontreremo».Bf Sport, Futbol Montesacro 51Amatrice 46Ginestra 36Atletico Canneto 33Fidene 30Poggio Mirteto 29Alba Sant’Elia 28Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3*una gara in menoAlba Sant’Elia-CapradossoAmatrice-Poggio NativoAtletico Canneto-Mideporte Colle SalarioBf Sport-Castrum MonterotondoFutbol Montesacro-GrottiGinestra-Poggio MirtetoRiposo: Castel Giubileo e Fidene