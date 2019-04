I COMMENTI

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

CLASSIFICA

RIETI - Nel recupero della V giornata di ritorno, la romana Castrum Monterotondo torna alla vittoria, battendo 0-2 la formazione reatina del Grotti. Buona la prima, perciò, per il nuovo mister della squadra capitolina Mario Checchi, con il Castrum che torna a conquistare tre punti dopo una serie negativa di ben 5 sconfitte consecutive. Ora, i gialloblù raggiungono al 9° posto il Poggio Nativo, staccando di 8 punti la coppia Mideporte Colle Salario-Capradosso. Ancora una sconfitta, invece, per Grotti, che però mantiene l’aspetto del fattore campo: i ragazzi di mister Mastroiaco, quando giocano tra le mura amiche, non demordono e non rendono la vita facile alle altre compagini. La gara di oggi, infatti, si è sbloccata solo al 10’ della ripresa, dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da ambo le parti, come ci rivelano, infatti, Pierluigi Pandolfi e Stefano Caleca, rispettivamente dirigente del Grotti e direttore sportivo del Castrum Monterotondo.: «Partita tranquilla e corretta, giocata bene da entrambe le formazioni. Arbitraggio discutibile: il direttore di gara ha rovinato il divertimento di questa gara tranquilla, estraendo molti cartellini, ambo le parti. Abbiamo subìto il gol del vantaggio avversario nei primi minuti della ripresa. Purtroppo, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo creato per pervenire al pareggio e, sul finale, abbiamo subìto il 2-0 avversario».: «Siamo scesi in campo con la giusta voglia, approcciando la gara molto bene nei primi 20’. Purtroppo, però, non siamo riusciti a sbloccare il punteggio, fino al 10’ della ripresa, minuto in cui siamo andati in vantaggio con Petrucci, oggi uno dei migliori in campo, subentrato all’infortunato Donato. Abbiamo sofferto su alcuni calci piazzati e in altre occasioni avversarie, nel quale è stato molto bravo il nostro estremo difensore Cristofalo. Sul finale, in ripartenza, abbiamo chiuso la gara con il gol di Santarelli. Siamo contenti di esserci risollevati ed aver spezzato la striscia negativa. Buona la prima del nostro nuovo mister Checchi, che quest’oggi ci ha fornito una spinta in più».Futbol Montesacro 57Bf Sport 55Amatrice 52Ginestra 39Atletico Canneto 36Alba Sant’Elia 32Fidene 31Poggio Mirteto 30Poggio Nativo, Castrum Monterotondo 28Mideporte Colle Salario, Capradosso 20Castel Giubileo 8Grotti 3