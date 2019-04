PROGRAMMA GARE

RECUPERO II DI RITORNO

Sabato 13, ore 16

RECUPERO X DI RITORNO

Domenica 14, ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Approfittando dello stop per il periodo pasquale (la XII di ritorno si giocherà il weekend del 28 Aprile), in questo fine settimana si recupereranno due gare relative al campionato di Seconda categoria: Poggio S.Lorenzo-Atletico Cantalice (recupero della X giornata di ritorno, rinviata per lutto) e Selci-Equicola (recupero della II di ritorno, rinviata per impraticabilità del terreno di gioco).Poggio S.Lorenzo-Atletico Cantalice vede due formazioni con due obbiettivi diversi ma con la stessa voglia di portare a casa i 3 punti, la prima per allontanarsi ancor di più dalla zona a rischio, la seconda per continuare a seguire il sogno del piazzamento al secondo posto in classifica. Selci-Equicola, invece, è un big match: entrambe le formazioni sognano, anche loro, il secondo posto, con Equicola leggermente più distaccata dalle altre pretendenti al secondo gradino del podio; situazione differente per Selci che, in caso di vittoria, potrebbe balzare in quarta posizione, andando a -1 dalla terza Quintilianum ma solo a +1 dall’Atletico Sabina. Si prospetta un acceso finale di stagione.Selci-Equicola (arbitro Baciu di Tivoli)Poggio S.Lorenzo-Atletico Cantalice (arbitro Gasperini di Tivoli)Castelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio 52Quintilianum 51Atletico Sabina 49Cittareale 48Selci* 47Atletico Cantalice* 45Atletico Torano 39Equicola* 37Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 19Poggio S.Lorenzo* 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno