RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI GARE DI RECUPERO

Equicola-Atletico Torano 1-0

Di Girolamo

Enrico Di Girolamo (Dirigente Equicola)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Monte S.Giovanni-Poggio S.Lorenzo 2-1

T. Mei (PSL)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Borgo Quinzio-Castelnuovo di Farfa 0-0

La società Borgo Quinzio non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

CLASSIFICA

RIETI - Due vittorie di misura ed un pari a reti bianche. Questi i risultati che sono maturati nei recuperi di tre match relative al girone d’andata del campionato di Seconda categoria. Due i match relativi alla XIII giornata: l’Equicola ha sfidato e battuto l’Atletico Torano, mentre il Poggio S.Lorenzo esce sconfitto dal campo del Monte S.Giovanni. Infine, recuperato anche il match relativo alla XVII giornata, lo scontro d’alta classifica tra Borgo Quinzio e Castelnuovo di Farfa, terminato 0-0.: «Primo quarto d'ora appannaggio, con gli ospiti che ci hanno pressato nella nostra meta campo. Ci siamo ripresi dalla tensione che caratterizza tutti i derby ed abbiamo iniziato a macinare gioco. Grazie ad un loro svarione difensivo Di Girolamo, in agguato da grande opportunista, ha siglato l’1-0. Nella pausa, è avvenuta l’espulsione di un giocatore ospite per proteste. Secondo tempo che vede il Torano attaccare rendendosi pericoloso e sfiorando il pareggio, ma noi abbiamo controllato bene. Prendiamo tre punti pesanti, che muovono e come la nostra classifica! In evidenza per noi Marco Anselmi, autore di una grande gara, e del "vecchio V.Fracassi”!».: «Meritavamo il pareggio. Non mi sono mai lamentato dell'arbitro, ma oggi il direttore di gara non è stato all’altezza!».: «Pareggio ottenuto con tanto rammarico! Abbiamo fatto la partita, creando tante occasioni da gol, sbagliandone alcune clamorose. Faccio i complimenti al loro portiere che, secondo me, è stato il migliore in campo. Non abbiamo rischiato niente, a parte una mischia dove loro hanno reclamato per un calcio di rigore ma, subito dopo, ci è stato annullato un gol regolarissimo. Non posso rimproverare nulla alla squadra, se non quello di avere un po’ più di cattiveria sotto porta!».Castelnuovo di Farfa 51Atletico Sabina 38Cittareale, Quintilianum*, Atletico Cantalice, Borgo Quinzio 35Equicola* 33Selci* 32Atletico Torano* 28Monte S.Giovanni* 22S.Susanna*, Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo 13Velinia* 11Rufinese 104Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno