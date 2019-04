RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI RECUPERI

Selci-Equicola

Non disputata per assenza ospiti

Poggio S.Lorenzo-Atletico Cantalice 0-6

2 J. Patacchiola, Bernard, Cervelli, R. Di Battista, P. Monaco

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

CLASSIFICA

RIETI - Domenica di recuperi nel campionato di Seconda categoria. Il match tra Selci ed Equicola (gara valida per la II giornata di ritorno) è finito anche prima di cominciare, poiché la formazione ospite non si è presentata al campo. Si dovranno attendere, perciò, le decisioni del Giudice Sportivo in merito a penalizzazioni per l’Equicola e per confermare, come di solito accade in questi casi, la vittoria a tavolino (3-0) per Selci, che arriverebbe perciò a quota 50 punti, scavalcando Atletico Sabina, Cittareale ed Atletico Cantalice e piazzandosi al quarto posto in classifica, a -1 dal terzo posto e a -2 dal secondo.Ancora in corsa per il secondo posto l’Atletico Cantalice, che quest’oggi ha battuto in trasferta il Poggio S.Lorenzo (match valido per il X turno di ritorno) con il risultato tennistico di 0-6. Soddisfazione per la formazione biancorossa per essere ancora rimasta in scia al blocco delle 5 pretendenti al secondo gradino del podio, mentre c’è sicuramente rammarico per il Poggio S.Lorenzo, per non avere conquistato punti salvezza. La lotta al secondo posto e quella per la salvezza si risolveranno nelle prossime gare, a partire già dal 28 Aprile, giorno in cui si giocherà la XII giornata di ritorno del torneo.: «Abbiamo approcciato fin da subito bene la gara, giocandola con la giusta attenzione ed i giusti ritmi. L’abbiamo sbloccata già nei primi 45’, prima con il primo dei due gol di Jacopo Patacchiola e poi, dopo 5’, con Bernard. Nella ripresa, i nostri avversari sono calati fisicamente e per noi si è fatto tutto più facile: ogni nostra discesa nella loro area, si concretizzava con una rete. I nostri avversari, a mio avviso, sono una buona squadra: si salveranno sicuramente».Castelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio 52Quintilianum 51Selci 50Atletico Sabina 49Cittareale, Atletico Cantalice 48Atletico Torano 39Equicola 37Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 19Poggio S.Lorenzo 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6