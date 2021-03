Il Rieti non ritrova la vittoria: con la Recanatese è 0-0 e zona playout a -1. Foto. Giocatore ospite al de Lellis

RIETI - Il Rieti non si rifà del ko dell’andata: al Gudini è 0-0 con la Recanatese. Dopo le due settimane di stop gli amarantocelesti raccolgono solo un punto tra le mura amiche. Il pareggio basta per restare fuori zona playout ma il Montegiorgio distante un punto deve recuperare tre gare.

La cronaca

Con la Recanatese Raffaele Battisti è di nuovo al fianco del Rieti, questa volta è la sua squadra. Il reatino non stravolge l'undici titolare.



Meglio i marchigiani per la prima metà del primo tempo: fanno paura le incursioni del duo Senigagliesi-Liguori sulla fascia destra.



Il primo squillo del Rieti arriva da Tiraferri: al 31’, sugli sviluppi di un corner, la sfera esce al limite dell’area di rigore, il classe ‘97 colpisce bene ma trova un attento Amadio che respinge in angolo. Per gli ospiti solo un calcio da fermo di Sanigagliesi che termina sopra la traversa.

Sfortunato il Rieti: al 7’ della ripresa Giannetti out per un dolore all’adduttore che lo costringe a lasciare il campo. Al 15’ il numero uno del Rieti, Saglietti, risponde presente alla prima occasione nitida della Recanatese: l’estremo difensore si allunga su un gran tiro di Liguori.



Tanti calcio lunghi e match poco fluido nel corso della ripresa. Nel recupero si salva il Rieti davanti ad una Recanatese che spinge forte.

Soccorso in barella e portato in ambulanza al de Lellis per accertamenti Francis Gomez della Recanatese dopo un colpo al costato subito in una mischia su corner nell'ultimo dei minuti di recupero.

Il tabellino

Rieti (3-5-1-1): Saglietti 6; M. Scognamiglio 6 (70' Gualtieri s.v.), Giannetti 6 (52' D'Alessandris 5,5), Montesi 6; Tiraferri 6, Marchi 6, Orchi 6,5, Esposito 6 (81' Vari s.v.), Zona 5,5; Tirelli 6; Prandelli 5,5 (64' Galvanio 6). A disp.: Scaramuzzino, Sadek, Falilò, Padovani, Tommasone. All.: Battisti 6.



Recanatese (3-4-3): Amadio 6,5; V. Scognamiglio 6, Ferrante 6, Donzelli 6; Senigagliesi 6 (78' Togola s.v.), Guercio 6 (78' Bove s.v.), Raparo 6,5, Pezzotti 6, Gomez 6,5 (95' Alessandretti s.v.), Sbaffo 5,5, Liguori 6. A disp.: Santarelli, Morazzini, Capitani, Giaccaglia, Brunetti, Alessandretti, Pennacchioni. All.: Pagliari 6.



Arbitro: Iannello di Messina 6 (Porcu-Longobardi).



Note: gara a porte chiuse. Ammoniti Zona, Gualtieri (R). Angoli: 6-4. Recupero: 1' pt, 9' st.

