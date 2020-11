Il Rieti domenica torna in campo, ma contro la Recanatese in trasferta. Mancini: «Subito in campo i nuovi»

RIETI - Cambio di programma: domenica 29 il Rieti alle 14,30 sarà di scena sul campo della Recanatese per il recupero della sesta giornata. Come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero, la sfida interna col Porto Sant'Elpidio salta nuovamente, ma per perdere ulteriore tempo, la Lnd ha disposto il recupero della seconda gara che il Rieti dovette rimandare causa Covid-19. Ora è corsa contro il tempo per i tesseramenti di Marchi, Brumat e De Vitis. «Li vorrei vedere in campo già domenica» è il pensiero di Benedetto Mancini.

