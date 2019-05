RIETI - Giovedì 16 Maggio e per i successivi tre giovedì si svolgerà in Piazza Chiesa del Suffragio a Porta D’Arce la manifestazione Reate in Piazza organizzata dalla Confcommercio in collaborazione con il Comune di Rieti Assessorato Attività Produttive e l’Associazione Porta D’Arce.



"La manifestazione - spiega una nota di Confcommercio Lazio Nord - si prefigge lo scopo di valorizzare una zona del centro storico che progressivamente si sta svuotando di servizi per i cittadini ma che per la storia e la bellezza merita maggiore attenzione. I quattro eventi (giovedì 16, 23, 30 maggio e 6 giugno) ospiteranno espositori dei settori alimentari e non alimentari ed eventi per intrattenere i visitatori. Il format, se incontrerà il favore dei cittadini, verrà replicato in altre zone della città e durante i periodi di maggiore afflusso nelle località turistiche". © RIPRODUZIONE RISERVATA