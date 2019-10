© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Te siento...Tango, lo spettacolo che vuole interpretare mediante musiche e coreografie il libro autobiografico del Maestro Zotto, verrà presentato in anteprima presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti domenica 13 Ottobre, per debuttare due giorni dopo al teatro Olimpico di Roma.Miguel Ángel Zotto, considerato una leggenda vivente del tango, in questo nuovo spettacolo racconta la sua storia straordinaria ‒ da un barrio popolare ai palcoscenici di tutto il mondo ‒ che si intreccia con la storia del tango argentino e dei suoi protagonisti più amati, ma anche con i tanti segreti tecnici e i divertenti aneddoti legati a questo ballo.Talentuosi ballerini cercheranno di portare in scena i momenti più belli della carriera artistica di Zotto, e in particolar modo le emozioni profonde di determinati incontri, nonché di mettere in luce gli aspetti emotivi, sociali, poetici, psicologici, terapeutici, divertenti e intimi di un ballo appassionato ed emozionante come il tango argentino. Lo spettacolo sarà caratterizzato da dodici quadri scenici che non si limiteranno soltanto a raccontare, ma saranno una sorta di "mappa" delle emozioni, un puzzle che rappresenterà la meravigliosa storia del tango argentino e i cui pezzi racchiuderanno il vissuto di uno dei suoi più grandi ballerini ed interpreti, Miguel Angel Zotto.Te siento...Tango entra in punta di piedi nella vita intima e privata di Zotto; è dunque il racconto della vita di un uomo che ha attraversato parte della storia del tango. Tutto parte dalle profonde parole di suo padre, ballerino e attore, e di zio Gaucho, appassionato di Carlos Gardel, da cui Miguel Angel Zotto ha saputo trarre le sue più grandi ispirazioni e trasformare la sua passione per il tango in una carriera segnata da grandi successi. Lo spettacolo arriva anche a svelare la donna che è stata la Musa ispiratrice del Maestro, per poi giungere all'incontro con Daiana Guspero, la donna della sua vita. Al contempo, tuttavia, in scena vengono svelati una serie di "segreti" e "codici" che fanno del tango argentino la perfetta metafora della vita.Miguel Angel Zotto sarà in scena con l’incantevole Daiana Guspero, sua moglie e ballerina, e altre tre coppie della sua Compagnia di ballo "TangoX2"; tutti saranno accompagnati dai musicisti Tango Sonos e dalla voce di Federico Pierro. Audacia, magia, mistero, devozione, sentimento ed emozioni, sono i veri protagonisti di questo spettacolo.Il tour 2019 di Te Siento...tango, dopo l’anteprima al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, debutterà al Teatro Olimpico di Roma per continuare poi a Bari, Genova e Verona.