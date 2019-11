Ultimo aggiornamento: 09:29

RIETI - Continua la mini-rassegna organistica con il terzo e ultimo concerto, in programma domani, 3 novembre, alle 17. Ospite un giovane solista già noto al festival per un riuscitissimo concerto nel cartellone dell’anno scorso, Alessandro Alonzi. Questa volta sull’organo della Chiesa di San Giorgio – l’anno scorso aveva suonato sul Dom Bedos – Alonzi propone un programma che da Buxtehude a Sweelinck, a Pasquini, a Bach fino a Mozart, attraversa il grande repertorio organistico. L’Italia nello sfondo, con la trascrizione del concerto per violino di Vivaldi ad opera di Bach, e le composizioni di Pasquini di non frequente esecuzione.La preparazione ad ampio raggio di Alonzi, direttore d’orchestra e pianista, oltre che organista, le sue esperienze formative a carattere internazionale annunciano un concerto di grande interesse, in un luogo e su uno strumento di grande pregio.Il prossimo appuntamento del Reate Festival è dedicato ad uno dei grandi binomi della storia della musica, Verdi-Wagner, in una rilettura proposta dal compositore Matteo D’Amico su testo del giornalista e scrittore Sandro Cappelletto. Un evento che ha trovato particolare interesse nella programmazione della presenza delle scuole, e che vedrà sul palcoscenico l’attore Simone Ruggiero e l’Ensemble Bruno Maderna diretto da Gabriele Bonolis.