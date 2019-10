IL PROSSIMO SPETTACOLO

RIETI - Giovane, vitale, trasgressiva, l’opera barocca l’Empio Punito di Alessandro Melani, ritornata in vita ora dal lontano 1669, ha entusiasmato il pubblico reatino. Le vicende amorose dei protagonisti, gli improbabili travestimenti e le avventurose peripezie del libertino protagonista sono stati il perno di una metafora dell’esistenza, “la giostra della vita” scrive Cesare Scarton nelle sue note di regia. Giovani e attraenti, atletici e sensuali, i cantanti preparatissimi hanno strappato gli elogi anche dei critici più esigenti. Guidati da una regia fantasiosa e curatissima, quella di Cesare Scarton, e dalla straordinaria direzione musicale di Alessandro Quarta, gli interpreti hanno reso al meglio la psicologia dei personaggi, con un’espressività intensa e comunicativa.Le scene di Michele Della Cioppa ingegnose e di alto valore estetico, gli eleganti costumi di Anna Biagiotti, sono stati valorizzati dalle luci di Andrea Tocchio. Dopo la rappresentazione reatina verrà prodotto un DVD dell’opera che lascerà testimonianza della ripresa in tempi moderni realizzata dal Reate Festival, un altro tassello che si aggiungerà alla già ampia produzione audio/video realizzata nell’ambito del festival.Il folto pubblico ha salutato con entusiasmo tutti i protagonisti di questa produzione.Domenica 13 ottobre ore 21Te siento!Compagnia di danza di Migle Angel Zotto y Daiana GusperoBiglietti: € 20,00 Platea, € 10,00 PalchiRiduzioni: studenti, docenti e over 65